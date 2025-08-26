Emmanuel Razavi : "Face à l’Iran, la France a tout faux à 100 %"

Articles recommandés -

Invité du Prime ce mardi soir, le journaliste et spécialiste du Moyen-Orient Emmanuel Razavi a livré une analyse de la politique française à l’égard de l’Iran. Selon lui, Paris refuse de regarder la réalité en face et continue de dialoguer avec un « État totalitaire, terroriste et narco-État » qui représente une menace directe pour la sécurité nationale et européenne.

Emmanuel Razavi a rappelé que, dans la jurisprudence chiite iranienne, « il est recommandé aux diplomates de mentir à leurs interlocuteurs ». Dès lors, les discussions avec les représentants de Téhéran seraient viciées dès le départ, l’Iran utilisant systématiquement la tromperie, notamment sur les questions nucléaires ou terroristes. Pourtant, selon lui, la diplomatie française persiste à s’appuyer sur des « experts » du monde arabe qui comparent l’Iran à la Libye ou à l’Irak, alors que les logiques y sont totalement différentes. « Ils sont hors-jeu », tranche-t-il.

Le journaliste insiste également sur la dimension sécuritaire en Europe. Les agents d’influence iraniens exploitent le conflit israélo-palestinien pour préparer des attaques contre des citoyens juifs. « Jouer contre Israël, c’est jouer contre les Juifs français », affirme-t-il. Autre volet pointé du doigt : le narcotrafic. Emmanuel Razavi rappelle qu’une partie de la drogue qui circule en France provient de réseaux liés au Hezbollah, organisation pro-iranienne soutenue par les Gardiens de la révolution. « On ne peut pas prétendre lutter contre le narco-banditisme tout en discutant avec ses pourvoyeurs », prévient-il.

En conclusion, il appelle Emmanuel Macron à « une décision ferme », allant jusqu’à envisager la rupture des relations diplomatiques avec Téhéran, à l’image de l’Australie. Car pour Razavi, persister dans la politique actuelle, c’est « se tromper sur toute la ligne ».