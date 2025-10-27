Emmanuel Sion : "On fait l’alyah par sionisme, pas par peur"

Invité sur i24NEWS, Emmanuel Sion, directeur de l’Agence juive en France, s’est félicité des mesures annoncées par le gouvernement israélien pour faciliter l’alyah depuis l’Europe, notamment de France. Alors que la situation sécuritaire s’apaise en Israël, il estime qu’une nouvelle vague d’alyah se profile.

Selon lui, l’élan ne sera pas dicté par la peur ou l’antisémitisme, mais par le sionisme et la volonté de participer activement à l’histoire du peuple juif. « On ne quitte pas la France par crainte, mais par amour d’Israël », a-t-il insisté.

Emmanuel Sion rappelle que la France reste l’un des plus importants viviers de nouveaux immigrants, avec des milliers de familles ouvrant chaque année des dossiers. Il souligne la « qualité humaine et professionnelle » des olim français, porteurs de valeurs fortes et de compétences précieuses pour l’économie et la société israélienne.

Il salue par ailleurs le travail du ministre de l’Alyah Ophir Sofer et de l’Agence juive, qui multiplient les initiatives pour simplifier les démarches et assurer une intégration harmonieuse. Un nouveau programme, baptisé « Alyah en 60 jours », vient d’être lancé pour accélérer le processus administratif.

Pour Emmanuel Sion, ce mouvement traduit une conviction : « Après la guerre, c’est le moment de reconstruire, d’éduquer nos enfants en Israël, et de vivre pleinement notre judaïsme. »