Emmanuelle Brisson dénonce "l’inaction coupable" du gouvernement face à l’antisémitisme

Invitée du Prime, Emmanuelle Brisson, présidente de l’association "Vivement demain", a vivement critiqué Emmanuel Macron et son gouvernement pour leur gestion jugée défaillante de la lutte contre l’antisémitisme en France.

Elle estime que le président « donne des leçons à Netanyahou » tout en ignorant la réalité française : « Dans sa lettre, il n’y a pas un mot sur l’antisémitisme islamiste qui frappe notre pays. On a l’impression que les assassinats récents n’ont jamais existé. »

Brisson a rappelé que François Mitterrand avait, en 1990, participé à une marche contre l’antisémitisme, un geste symbolique fort qu’Emmanuel Macron n’a jamais eu, y compris lors de la mobilisation du 12 novembre 2023. « Je suis choquée qu’il ait été si flou sur le mot génocide. Il n’y a pas de génocide à Gaza, les mots ont un sens », a-t-elle insisté.

La présidente de "Vivement demain" a également dénoncé l’absence de réaction du gouvernement face aux débordements antisémites dans les festivals de musique ou aux tags visant des voitures de Juifs. « Où étaient la ministre de la Culture et les autres membres du gouvernement ? », s’est-elle indignée. Pour elle, l’antisémitisme n’est pas seulement un problème juif mais un danger pour l’ensemble de la société : « Aujourd’hui, ce sont les Juifs. Demain, ce seront les chrétiens. » Et de conclure : « La France insoumise attise la haine pour réveiller le vote des quartiers. Il faut du courage politique pour dire la vérité.