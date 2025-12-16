En pleine fête de Hanouka, Constance Le Grip appelle à une vigilance renforcée face à la menace antisémite

Interrogée dans La Grande Édition sur i24NEWS, la députée Constance Le Grip a exprimé sa vive inquiétude face au climat sécuritaire pesant sur les communautés juives, quelques jours après l’attentat antisémite de Bondi Beach, en Australie.

En pleine fête de Hanouka, période marquée par de nombreux rassemblements publics, la parlementaire reconnaît l’angoisse qui traverse les communautés juives en France, en Europe et dans le monde. Elle rappelle que celles-ci sont confrontées depuis de longs mois à une recrudescence d’actes antisémites, d’une intensité inédite depuis des décennies.

Face à cette situation, Constance Le Grip souligne que la vigilance doit être accrue, notamment lors des allumages de bougies et des événements communautaires organisés sur l’ensemble du territoire français. Elle rappelle que le ministre de l’Intérieur a décidé de renforcer les dispositifs de sécurité autour des lieux de culte, des établissements scolaires et des lieux de vie accueillant des Français de confession ou de culture juive.

La députée insiste également sur la nécessité d’une mobilisation collective. Selon elle, la lutte contre l’antisémitisme ne relève pas uniquement des services de sécurité ou du renseignement, mais aussi de l’engagement citoyen. Elle évoque un « antisémitisme d’atmosphère », qui se manifeste par des propos, des insultes, des stigmatisations ou certaines initiatives dans les universités, qu’elle juge inacceptables.

Constance Le Grip appelle enfin à une responsabilité partagée : chacun, à son niveau, doit contribuer à prévenir et à combattre la haine antijuive. En cette période de Hanouka, elle estime que cette vigilance renforcée est devenue une réalité incontournable.