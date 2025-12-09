Enrico Macias bientôt docteur honoris causa : un message puissant d’amour et de fidélité à Israël

Invité ce mardi soir sur i24NEWS dans La Grande Édition, Enrico Macias a offert un moment rare de sincérité, d’humour et d’émotion. À 86 ans, l’icône de la chanson française s’apprête à recevoir, le 14 mai prochain, le doctorat honoris causa de l’Université de Tel-Aviv, une distinction qu’il qualifie de « cadeau extraordinaire ». Avec son élégance naturelle, il confie : « J’ai dit à tout le monde que le 14 mai je serai docteur. Appelez-moi docteur ! », avant d’éclater de rire pour désamorcer tout sérieux.

L’université a également annoncé la création d’un fonds post-trauma portant son nom, une initiative qui touche profondément l’artiste : « C’est trop d’honneur pour moi ».

Fidèle soutien d’Israël depuis toujours, Enrico Macias déplore que l’on refuse souvent, en Europe en particulier, de voir « le visage pacifique, innovant et merveilleux » d’Israël. Pour lui, ce pays incarne avant tout l’espérance, symbolisée par l’hymne national : « Atikva, c’est garde l’espérance. Avec tout ce qui nous est arrivé, nous sommes encore debout. »

Interrogé sur la montée de la haine en France, il ne mâche pas ses mots :

« Tous ceux qui font du mal à Israël le paieront très cher. » Et cite explicitement LFI, devenu selon lui « un parti antisémite ». À la jeunesse de France, son message est simple : venir voir Israël pour comprendre sa réalité. « Beaucoup d’hommes politiques ont changé d’avis en découvrant le pays. »

À l’approche de son anniversaire, son vœu est à son image : universel et fraternel.

« Que ma famille, la communauté juive du monde et le peuple d’Israël soient heureux. C’est ça, mon cadeau. »