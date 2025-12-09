Enrico Macias bientôt docteur honoris causa : un message puissant d’amour et de fidélité à Israël

Interrogé sur la situation politique et la montée de l’antisémitisme, il a dénoncé frontalement les dérives d’une partie de la classe politique française, ciblant explicitement LFI.

Enrico Macias, dans la Grande Edition, le mardi 9 décembre 2025
Enrico Macias, dans la Grande Edition, le mardi 9 décembre 2025

Invité ce mardi soir sur i24NEWS dans La Grande Édition, Enrico Macias a offert un moment rare de sincérité, d’humour et d’émotion. À 86 ans, l’icône de la chanson française s’apprête à recevoir, le 14 mai prochain, le doctorat honoris causa de l’Université de Tel-Aviv, une distinction qu’il qualifie de « cadeau extraordinaire ». Avec son élégance naturelle, il confie : « J’ai dit à tout le monde que le 14 mai je serai docteur. Appelez-moi docteur ! », avant d’éclater de rire pour désamorcer tout sérieux.

L’université a également annoncé la création d’un fonds post-trauma portant son nom, une initiative qui touche profondément l’artiste : « C’est trop d’honneur pour moi ».

Enrico Macias est l'invité de la Grande Edition

Fidèle soutien d’Israël depuis toujours, Enrico Macias déplore que l’on refuse souvent, en Europe en particulier, de voir « le visage pacifique, innovant et merveilleux » d’Israël. Pour lui, ce pays incarne avant tout l’espérance, symbolisée par l’hymne national : « Atikva, c’est garde l’espérance. Avec tout ce qui nous est arrivé, nous sommes encore debout. »

Interrogé sur la montée de la haine en France, il ne mâche pas ses mots :

« Tous ceux qui font du mal à Israël le paieront très cher. » Et cite explicitement LFI, devenu selon lui « un parti antisémite ». À la jeunesse de France, son message est simple : venir voir Israël pour comprendre sa réalité. « Beaucoup d’hommes politiques ont changé d’avis en découvrant le pays. »

À l’approche de son anniversaire, son vœu est à son image : universel et fraternel.

« Que ma famille, la communauté juive du monde et le peuple d’Israël soient heureux. C’est ça, mon cadeau. »

