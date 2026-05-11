Entre Pékin et Washington, le Moyen-Orient devient le nouveau champ de bataille technologique

La rivalité entre les États-Unis et la Chine ne se joue plus uniquement dans le Pacifique ou sur le terrain commercial. Elle se déplace désormais au cœur du Moyen-Orient, où les monarchies du Golfe deviennent les arbitres d’une compétition mondiale autour de la technologie, de l’intelligence artificielle et de l’énergie.

Pour Ori Sela, la Chine tente depuis plusieurs années de s’implanter durablement dans la région, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, grâce à des coopérations technologiques de plus en plus ambitieuses.

Mais selon lui, l’avance américaine reste considérable.

« Les coopérations des États-Unis avec les États du Golfe dans le domaine de l’IA et des technologies sont bien plus larges et profondes qu’avec la Chine », souligne-t-il.

Washington continue en effet de bénéficier d’une position stratégique dominante, consolidée par des accords militaires, énergétiques et technologiques signés ces dernières années avec les monarchies du Golfe.

Face à cela, Pékin avance avec prudence mais constance.

Le développement des nouvelles routes de la soie, les investissements dans les ports stratégiques ou encore les coopérations dans l’intelligence artificielle témoignent d’une volonté chinoise d’ancrer durablement son influence régionale.

La question du « pétro-yuan » revient également au centre des débats géopolitiques.

La Chine cherche progressivement à réduire la domination du dollar dans les échanges énergétiques mondiaux, mais Ori Sela appelle à relativiser. Selon lui, le yuan ne représente pas encore une menace sérieuse pour le pétrodollar.

« Le yuan n’est pas une monnaie librement échangée comme le dollar », rappelle-t-il.

Autrement dit, Pékin gagne du terrain, mais reste encore loin de détrôner Washington.

Même constat concernant le nucléaire civil. Si la Chine multiplie les offres de coopération auprès des pays du Golfe, Ori Sela estime que ces États continueront probablement à privilégier les États-Unis tant que ceux-ci conserveront leur supériorité technologique et sécuritaire.

Au Moyen-Orient, la nouvelle guerre froide a déjà commencé.