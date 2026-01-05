Ephraim Herrera : "Le but du régime iranien est la domination politique et juridique du monde par l’islam chiite"

Invité de La Grande Édition ce lundi soir, l’historien Ephraim Herrera a livré une analyse approfondie des fondements religieux et idéologiques du régime iranien, en revenant sur le chiisme, sa spécificité iranienne et son instrumentalisation politique depuis la révolution de 1979.

Selon Herrera, le schisme entre sunnites et chiites n’a rien d’un accident récent. Il remonte aux origines mêmes de l’islam, au débat sur la succession du prophète Mahomet. Pour les chiites, le dirigeant légitime devait être un descendant biologique du prophète, tandis que les sunnites privilégiaient l’appartenance tribale. En Iran, le chiisme est devenu religion d’État dès le début du XVIᵉ siècle, ce qui exclut toute idée de nouveauté doctrinale.

La rupture majeure, explique l’historien, intervient avec l’ayatollah Khomeini. Celui-ci transforme une croyance longtemps minoritaire — l’attente du douzième imam, le Mahdi — en doctrine politique active. Alors que la tradition chiite classique prônait l’attente passive du retour du Mahdi à la fin des temps, Khomeini introduit l’idée qu’il faut agir pour hâter sa venue, en instaurant une domination politique et juridique de l’islam chiite. Cette conception devient le socle idéologique de l’État des ayatollahs.

Herrera souligne que cette lecture religieuse a des implications directes dans la politique étrangère iranienne, notamment vis-à-vis d’Israël. Dans cette vision messianique, la disparition de l’État juif s’inscrit à la fois dans une rhétorique religieuse radicale et dans une logique géopolitique, Israël étant perçu comme occupant une terre considérée comme islamique.

Enfin, l’historien rappelle que l’objectif affiché du régime, tel qu’exposé par Khomeini dans Hukumat-e Islami, dépasse largement l’hégémonie régionale. Il s’agit d’une ambition globale, portée par l’exportation de la révolution chiite. Toutefois, conclut-il, cette idéologie sert aussi un but plus immédiat : le maintien au pouvoir du régime, qui instrumentalise religion et messianisme pour assurer sa survie.