Ephraïm Herrera : "Le Hamas cherche à gagner du temps pour survivre"

Articles recommandés -

Alors qu’une offensive israélienne sur Gaza City semble imminente, Ephraïm Herrera, spécialiste du monde musulman, analyse la stratégie du Hamas. Selon lui, le mouvement terroriste islamiste, issu des Frères musulmans, se trouve dans une position de faiblesse extrême, son dernier bastion étant menacé. « Dans cet état, il va chercher à conclure un accord, non pas pour faire la paix, mais pour forcer Israël à se retirer et ainsi se maintenir au pouvoir », explique-t-il, comparant cette tactique à l’accord signé puis rompu par Mahomet avec la Mecque.

Herrera avertit qu’une telle négociation ne serait qu’un « écran de fumée » destiné à permettre au Hamas de continuer à contrôler la bande de Gaza sous couvert d’une commission internationale. Il souligne également que la population locale, façonnée depuis l’enfance dans les écoles du Hamas, reste en grande partie acquise à son idéologie. « Dès le jardin d’enfants, on leur apprend que les juifs sont l’ennemi absolu et qu’il faut les exterminer, civils comme militaires », affirme-t-il, rappelant que ce message figure noir sur blanc dans la charte du Hamas.

Pour Ephraïm Herrera, Israël ne doit pas reproduire l’erreur commise avec le Hezbollah au Liban. « Même affaibli, le Hamas ne déposera pas les armes. Si Israël n’élimine pas complètement l’organisation, elle se relèvera », prévient-il. Et de conclure : « La population de Gaza, largement conditionnée, sert de bouclier au Hamas. Si elle s’y opposait vraiment, elle aurait déjà révélé où se trouvent les otages. »