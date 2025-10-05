Ephraim Herrera : "Le Hamas cherche à se reconstruire sous couvert de trêve religieuse"

Pour l’historien des religions Ephraim Herrera, les manœuvres actuelles du Hamas s’inscrivent dans une stratégie bien connue du monde islamique : celle de la « houdna », une trêve temporaire destinée à gagner du temps et à préparer la reprise du combat. « Leur objectif reste inchangé : la disparition d’Israël », rappelle-t-il, citant l’idéologue du mouvement, Saïd Qotb, pour qui la lutte contre les Juifs devait « poursuivre le travail d’Hitler ».

Selon Herrera, le Hamas a perdu militairement mais tente d’obtenir un répit politique. « Acculé, encerclé, affaibli, le mouvement cherche à se relever en négociant un accord qui lui permettra de se réorganiser », explique-t-il. La libération des otages serait pour lui un levier tactique, « une monnaie d’échange » pour obtenir des contreparties et repousser les échéances fixées par Donald Trump.

L’historien met toutefois en garde : malgré son affaiblissement, le Hamas conserve des appuis diplomatiques solides, notamment au Qatar et en Turquie, qui continuent d’héberger et de défendre ses cadres. Il évoque aussi la reconnaissance partielle d’un État palestinien en Occident, perçue comme une victoire symbolique par le mouvement islamiste. Ephraïm Herrera doute que le plan Trump tienne compte de cette duplicité : « Le Hamas utilisera chaque accord pour se reconstruire, comme le Hezbollah après 2006. » Et de conclure : « Reste à savoir si Donald Trump vise réellement à calmer le monde musulman ou à soutenir Israël sans condition. Les prochains jours nous le diront. »