Ephraim Herrera : "Les pays du Golfe voient en Israël un rempart face à l’Iran"

Invité sur i24NEWS, Ephraim Herrera a livré une analyse des fractures qui traversent le monde arabo-musulman et du repositionnement stratégique des monarchies du Golfe face à l’Iran. Selon lui, la guerre actuelle ne crée pas les tensions entre sunnites et chiites : elle les révèle au grand jour.

« Cette haine date de la mort de Mahomet », affirme-t-il, rappelant que la rivalité entre les deux branches de l’islam plonge ses racines dans quatorze siècles d’histoire religieuse et politique. Pour Herrera, ce conflit confessionnel reste structurant au Moyen-Orient et dépasse largement les crises contemporaines.

L’expert estime surtout que les pays du Golfe nourrissent une « peur panique » de l’Iran. Selon lui, les monarchies sunnites considèrent le régime iranien comme une menace directe à leur stabilité et à leur existence même. « Ils savent très bien que l’Iran est beaucoup plus fort qu’eux militairement », explique-t-il, soulignant que Téhéran a davantage frappé les États du Golfe qu’Israël au cours des dernières années.

Dans ce contexte, Ephraïm Herrera considère les accords d’Abraham comme un rapprochement stratégique dicté avant tout par la menace iranienne. « Israël est le seul pays au monde prêt à mettre ses soldats en danger pour éliminer le danger iranien », affirme-t-il, estimant que plusieurs États arabes voient désormais l’État hébreu comme un partenaire sécuritaire incontournable.

L’analyste évoque également l’aide israélienne apportée à certains pays du Golfe, notamment dans les domaines de la défense antimissile et de la coopération sécuritaire. À ses yeux, l’idée que l’Iran puisse rallier durablement le monde sunnite autour de la cause palestinienne relève davantage de « l’utopie » que d’une réalité géopolitique.

Pour Ephraim Herrera, les intérêts stratégiques des monarchies du Golfe les rapprochent progressivement d’Israël, tandis que la fracture entre sunnites et chiites demeure, elle, profondément enracinée et loin d’être résolue.