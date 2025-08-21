Erdogan face à Israël : entre rhétorique politique et pragmatisme économique

Articles recommandés -

La politologue Myriam Benraad, spécialiste du Moyen-Orient, analyse la montée des tensions entre Israël et la Turquie, alimentée par le conflit dans la bande de Gaza. Invitée d’i24NEWS, elle rappelle que cette rivalité n’est pas nouvelle : « Depuis au moins quinze ans, les relations israélo-turques se sont détériorées, notamment autour de la question de Gaza et du blocus », souligne-t-elle.

Pour l’experte, la situation actuelle illustre la confrontation de deux puissances régionales majeures. D’un côté, Israël, qui « a repris la main depuis le 7 octobre 2023 » et renversé une dynamique régionale défavorable. De l’autre, une Turquie qualifiée de néo-ottomane, qui tente de reconstituer son influence historique au Moyen-Orient.

Erdogan affiche un soutien politique aux Palestiniens, explique Myriam Benraad, mais sans aller jusqu’à l’affrontement militaire : « La Turquie n’ira pas à la guerre contre Israël. Elle veut apparaître comme le défenseur des musulmans de la région, mais sait qu’un conflit direct serait suicidaire. » Une position faite d’équilibre entre rhétorique idéologique et pragmatisme stratégique. Car derrière le discours enflammé d’Ankara, les réalités économiques demeurent : la Turquie reste un partenaire commercial important pour Israël, notamment dans les secteurs de la construction et de l’industrie. « Erdogan distingue sa rhétorique politique hégémonique de la réalité d’une Turquie qui veut rester un acteur économique de premier plan », précise la politologue. En toile de fond, Israël cherche néanmoins à diversifier ses alliances, se tournant vers les pays du Golfe. Mais selon Myriam Benraad, il n’est pas question pour Jérusalem de rompre totalement avec Ankara : « Israël, très pragmatique, n’a pas envie de couper les ponts avec la Turquie. » Ainsi, la guerre à Gaza ravive une rivalité déjà ancienne, où s’entremêlent ambitions régionales, enjeux humanitaires et impératifs économiques.