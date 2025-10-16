Éric Hattab : "On se cache aujourd’hui d’être juif en France"

Dans une intervention dans le Prime ce jeudi soir, Éric Hattab, président du CRIF Grenoble-Dauphiné, a réagi avec fermeté aux tags antisémites découverts dans ses locaux et ceux de l’ancien président Hervé Gerbi.

« Indignation, stupeur, écœurement », confie-t-il, mais assure qu’il ne se laissera pas intimider : « Ces tags ne me font absolument pas peur, je continuerai ma tâche sereinement. »

Le président du CRIF affirme faire confiance à la police, déjà mobilisée sur l’affaire, tout en dénonçant un antisémitisme d’intimidation. Des plaintes ont été déposées, et Hattab espère que les auteurs « seront lourdement condamnés ».

Plus largement, il s’interroge sur l’avenir de la communauté juive en France, où les agressions antisémites se multiplient. « On se cache aujourd’hui d’être juif : plus personne ne porte la kippa, on enlève la mézouza, on évite d’être reconnu », déplore-t-il, ajoutant que de nombreux juifs envisagent de quitter la France, notamment les plus jeunes.

« Entrer dans une synagogue en se demandant s’il y aura un attentat, c’est inédit et insupportable », conclut-il, appelant à un sursaut national contre la haine.