Éric Naulleau : "Nous vivons une période extrêmement sombre pour les Juifs de France"

Invité sur i24NEWS, l’écrivain et chroniqueur Éric Naulleau a dressé un constat alarmant sur la montée de l’antisémitisme en France. Selon lui, les événements récents, notamment l’exclusion de 150 enfants israéliens d’un parc de loisirs dans les Pyrénées-Orientales, traduisent « une exclusion progressive des Juifs de l’espace public », comparable, dans sa symbolique, aux heures les plus sombres de l’histoire.

Eric Naulleau a dénoncé l’inaction de l’exécutif et le silence du président Emmanuel Macron : « Je me demande combien de temps cela peut durer sans qu’il prenne solennellement la parole pour dire que cela doit cesser. » Il estime que le chef de l’État « a peur de la réaction des banlieues islamisées » et préfère ne pas affronter le problème de front.

Le chroniqueur pointe également la responsabilité de la justice, trop souvent « laxiste » face aux actes antisémites : « Quand la justice ne prend pas la mesure de la gravité, c’est un signal d’impunité. Et cette impunité devient une permission de commettre des actes encore plus graves. » Eric Naulleau a également confié son inquiétude face à une communauté juive française en plein doute : « Chaque jour, elles me disent : Nous avons peur et nous voulons partir. » Tout en exprimant son soutien, il a rappelé que « les Juifs font partie de l’identité française » et qu’il souhaite « de tout cœur » qu’ils puissent rester. Pour lui, la situation est claire : « Si nous ne disons pas stop aujourd’hui, nous allons vers des drames et des tragédies. »