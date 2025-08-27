Éric Tegnér fustige l’"antisémitisme institutionnalisé" au sein de la France insoumise

Articles recommandés -

Le journaliste Éric Tegnér, fondateur du média Frontières, était l’invité de i24NEWS pour réagir à la diffusion de son documentaire qui met en lumière les discours antisémites tenus au sein de l’université d’été de la France insoumise (LFI). Son constat est sans appel : « L’antisionisme affiché à gauche n’est rien d’autre que de l’antisémitisme », déclare-t-il.

Erik Tegnér explique que ses équipes, infiltrées parmi les militants de LFI, ont recueilli des propos sans filtre, révélateurs d’un climat délétère. « Un militant a expliqué très clairement que les Juifs n’avaient pas leur place en France et qu’ils devaient tous partir en Israël », raconte le journaliste, choqué par l’aisance avec laquelle ces mots ont été prononcés, devant témoins, sans susciter la moindre réaction. « Depuis que ces extraits sont sortis, aucun cadre de LFI n’a condamné ces propos », souligne-t-il.

Selon lui, l’enracinement de cet antisémitisme à gauche est profond et désormais « institutionnalisé ». Il rappelle que le stand où de tels propos ont été tenus était « un stand officiel du parti de gauche, celui dont Jean-Luc Mélenchon est issu ». Ce silence complice est, selon Tegnér, révélateur d’une stratégie : « Mélenchon sait que sa base électorale, notamment dans certains quartiers islamisés, est bien plus antisémite que lui. Mais il ne veut pas se la mettre à dos. » À ses yeux, la comparaison avec la droite est frappante. « Le Rassemblement national a fait le ménage en interne et n’offre plus aucun espace médiatique aux antisémites. Aujourd’hui, la majorité des discours antisémites restants en France visent d’ailleurs le RN. » En revanche, « à gauche et à l’extrême gauche, l’antisémitisme est bien présent, mais une grande partie des médias refuse de le dénoncer ». Éric Tegnér conclut en appelant à la lucidité : « Si de tels propos avaient été entendus dans une université d’été du RN, cela aurait déclenché un tollé national. Mais à LFI, on se contente de ricaner. » Pour lui, il est urgent que la société française cesse de fermer les yeux sur un phénomène qui menace directement les Juifs de France et, plus largement, l’unité nationale.