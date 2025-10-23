Erik Tegnér : "Je suis l’un des principaux défenseurs des Juifs de France"

Depuis plusieurs jours, le journaliste et directeur du média Frontières, Éric Tegnér, est la cible d’une vive polémique. Accusé d’antisémitisme après avoir évoqué Jacques Attali et Alain Minc, il dénonce un « procès en sorcellerie » et une campagne « ignoble ». L’affaire a éclaté après un article du site StreetPress et une saisine de SOS Racisme, que Tegnér qualifie de « manipulation politique ».

« Où était SOS Racisme quand la France insoumise ou ses alliés tenaient des propos antisémites ? », s’est-il indigné sur i24NEWS, rappelant avoir été menacé de mort par un islamiste fiché S pour avoir défendu « les Juifs et les Juifs de France ». Il affirme avoir porté plainte contre tous ceux qui l’ont traité d’antisémite.

Erik Tegnér souligne son engagement constant « depuis le 7 octobre » aux côtés d’Israël, rappelant que son média Frontières a mené plusieurs enquêtes sur l’islamisme et révélé des militants pro-Hamas infiltrés dans la vie politique française. « J’ai toujours été du côté des Juifs », insiste-t-il, dénonçant « l’inversion accusatoire » d’une gauche radicale « devenue antisémite ». Soutenu par Gilles-William Goldnadel, Meyer Habib ou encore Éric Zemmour Erik Tegnér estime être victime d’une guerre idéologique. « Les gens comme Raphaël Enthoven, qui se disent cultivés, devraient relire Attali avant de m’accuser », lâche-t-il, revendiquant un débat d’idées et non de haine.