Etat palestinien : "Ce n’est pas une récompense pour le Hamas, mais un projet de paix" (Frédéric Journès)

Invité sur i24NEWS, l’ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a défendu l’initiative française de reconnaissance d’un État palestinien, vivement critiquée en Israël. Selon lui, cette proposition « n’est pas une reconnaissance unilatérale », mais un plan global pour « le jour d’après » à Gaza. Ce projet inclut la démilitarisation du Hamas, son exclusion de la vie politique et la mise en place d’une gouvernance sous supervision internationale.

« Je comprends que beaucoup d’Israéliens puissent percevoir cela comme une récompense pour la violence, mais ce n’est pas le cas », a-t-il assuré, rappelant que l’objectif est d’empêcher tout retour du Hamas au pouvoir et de stabiliser la région.

Frédéric Journès a expliqué que la France a choisi d’avancer sans poser de conditions préalables, afin de ne pas être « otage des décisions du Hamas ». Il a aussi révélé que l’Arabie saoudite avait joué un rôle clé, incitant Paris à agir pour permettre aux pays arabes de défendre publiquement une normalisation avec Israël. Concernant les tensions diplomatiques, notamment la menace israélienne de fermer le consulat français à Jérusalem, l’ambassadeur a averti : « Ce serait une énorme erreur et la France répondra fermement. » Il a toutefois réaffirmé que Paris souhaite renforcer ses liens avec Israël, et non les dégrader. En conclusion, il a lancé un message d’espoir : « Ce moment difficile peut devenir une opportunité pour reconstruire notre relation et faire avancer la paix. »