"Être juif en France aujourd’hui est particulièrement pénible", témoignent Antoine et Isabelle Chéreau

Jeudi soir sur i24NEWS, Antoine et Isabelle Chéreau ont livré un témoignage poignant sur les difficultés croissantes auxquelles fait face la communauté juive en France. À travers une bande dessinée de 184 pages, le couple a tenté de répondre à la question : « Qu’est-ce qu’être juif en France ? » Pour eux, la réponse est claire, mais douloureuse : aujourd’hui, être juif, c’est avant tout vivre dans l’angoisse, la crainte, et l’incompréhension.

« Être un Juif en France en ce moment, c’est particulièrement pénible. C’est angoissant, c’est inquiétant », a affirmé Antoine, évoquant la recrudescence de l’antisémitisme depuis le 7 octobre. « Les Juifs en France demandent juste d’être compris… même ça, c’est difficile », poursuit-il. Selon lui, le sentiment d’être à peine toléré semble s’être généralisé.

À travers leurs dessins, Antoine et Isabelle Chéreau dénoncent une société qui, sous couvert de liberté d’expression, ravive les clichés antisémites. « Un dessin vaut mille mots », expliquent-ils. Leur objectif est de restituer la normalité d’un citoyen juif — un citoyen comme un autre — face à des discours qui stigmatisent et excluent.

Isabelle souligne une réalité alarmante : « Depuis le cessez-le-feu, il n’y a pas eu de pause dans les actes antisémites. Au contraire, cela continue. » Elle raconte aussi les insultes et menaces qu’elle et son entourage subissent — comme le qualificatif blessant de « sale youpin » sur les réseaux sociaux sans même un signe de politesse.

Isabelle et Antoine Chéreau dénoncent également une instrumentalisation électorale de l’antisémitisme, ciblant notamment certains partis. Ils évoquent une « machine de guerre » idéologique qui recycle les mêmes arguments haineux — une mécanique qu’ils jugent dangereuse pour la cohésion nationale.

À travers leur BD, ils lancent un appel à l’empathie, à la compréhension et à la lutte contre la haine. Leur message est sans équivoque : le simple droit d’exister en tant que Juif en France ne devrait pas être un combat.