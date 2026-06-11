Eurosatory : une start-up israélienne présentera son canon laser anti-drones à Paris

À l'occasion du salon Eurosatory, qui se tiendra du 15 au 18 juin à Paris, Erez Riahi, PDG de la société israélienne Esh-Tech Systems, présentera une technologie destinée à répondre à l'une des principales menaces des conflits modernes : les drones, y compris les drones à fibre optique.

Invité sur i24NEWS dans l'émission "Défense", l'entrepreneur a détaillé un système laser conçu pour neutraliser rapidement les appareils ennemis. « Notre but est de donner une solution clé en main », explique-t-il. Selon lui, la technologie développée par son entreprise permettra de créer un véritable « dôme laser » capable de protéger les soldats sur le terrain en interceptant les drones à une cadence très élevée.

Le système fonctionne comme un canon laser capable de tirer plusieurs fois par seconde afin de percer et neutraliser les appareils hostiles. « Nous développons un canon laser qui agit à la vitesse de la lumière », souligne Erez Riahi, qui affirme que la solution est actuellement dans sa phase finale d'intégration.

Le dirigeant annonce également une échéance précise : le premier système opérationnel devrait être déployé dès octobre 2026. « Nous avons déjà validé le concept lors de tests réalisés l'année dernière », précise-t-il.

Au-delà de l'innovation technologique, Erez Riahi a également tenu à afficher son identité israélienne dans un contexte où la participation des entreprises israéliennes à certains salons de défense européens fait régulièrement débat.

« Notre société est israélienne. Nous avons le drapeau israélien sur notre stand et nous sommes très fiers d'être Israéliens », a-t-il déclaré. Il estime que les entreprises israéliennes ont un rôle majeur à jouer dans le domaine de la défense et de l'innovation.

« Nous pensons que les technologies israéliennes ont beaucoup de choses à montrer au monde occidental », a conclu le PDG d'Esh-Tech Systems, qui représentera son entreprise et son innovation lors du rendez-vous mondial de la défense à Paris.