Eyal Okashi (MDA) : "Respecter les consignes de sécurité sauve des vies"

Sur le terrain, les équipes du Magen David Adom (MDA) sont mobilisées sans relâche pour porter secours aux victimes des frappes et des tirs de missiles. Eyal Okashi, secouriste au sein du service national d’urgence israélien, a livré un témoignage sur l’intervention de ses équipes et les conditions dans lesquelles elles opèrent.

Selon lui, les secouristes arrivent sur les lieux quelques minutes seulement après le déclenchement d’une alerte afin de prendre rapidement en charge les blessés. « Nous effectuons immédiatement un premier tri pour évaluer l’état des victimes », explique-t-il. Lors d’une intervention récente, les équipes ont identifié un homme blessé par des éclats. « Il était conscient, avec une blessure que nous avons estimée de gravité moyenne. Nous avons stoppé l’hémorragie sur place avant de l’évacuer rapidement vers l’hôpital alors qu’il était encore stable », raconte le secouriste.

Au cours de la même journée, les services de secours ont dû gérer plusieurs incidents, dont un blessé grave, notamment touché par des éclats de verre.

Face à la multiplication des attaques, Eyal Okashi insiste sur l’importance pour la population de respecter strictement les consignes de sécurité. « Les directives sauvent des vies », affirme-t-il. Il rappelle qu’il est essentiel de se rendre immédiatement dans les abris et de ne pas en sortir tant que les autorités n’en ont pas donné l’autorisation. « Il ne faut pas sortir pour regarder les dégâts ou les débris. Ces comportements peuvent mettre les gens en danger », souligne-t-il.

Le secouriste a également lancé un appel à la population pour donner du sang, les réserves étant actuellement sous pression en raison du nombre de blessés.

Malgré les risques et la fatigue, les équipes du MDA poursuivent leurs interventions partout où cela est nécessaire. « Nous faisons attention et nous nous protégeons, mais nous allons partout », assure Eyal Okashi.

Confrontés à des journées intenses et à un manque de sommeil, les secouristes s’efforcent de rester concentrés sur leur mission. « Notre objectif est clair : sauver des vies », conclut-il, en appelant chacun à rester vigilant et à suivre les instructions de sécurité.