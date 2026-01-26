Eytan Ben-David : "Plus le temps passe, plus la probabilité d’une offensive américaine augmente"

Invité sur i24NEWS, Eytan Ben-David, haut responsable du Shin Bet, a livré une analyse sur l’hypothèse d’une action militaire américaine contre l’Iran. Selon lui, il n’existe pas de « réponse définitive », mais « plus le temps passe, plus la probabilité d’une offensive augmente », jusqu’à ce que le président Donald Trump puisse donner l’ordre d’agir.

Ben-David souligne l’ampleur inédite du déploiement militaire américain dans la région — dans les airs, sur terre et en mer — y voyant un message stratégique clair adressé à Téhéran. Cette démonstration de force vise, selon lui, à pousser le régime iranien à renoncer à son programme nucléaire et balistique, à accepter des inspections internationales et à cesser la répression contre sa population. « Ce n’est peut-être pas formulé ainsi publiquement, mais c’est l’attente », estime-t-il.

Eytan Ben David a insisté sur la dimension humaine du dossier iranien. Face aux témoignages faisant état de milliers, voire de dizaines de milliers de morts imputées au régime, il juge « impossible » pour Washington d’ignorer durablement de graves violations des droits fondamentaux. Dans cette perspective, l’option militaire resterait ouverte si aucun infléchissement n’intervenait.

Toutefois, Ben-David tempère toute notion d’imminence. Une opération de cette nature suppose, selon lui, un objectif politique précis — « faire tomber le régime des ayatollahs » — et un choix méticuleux des cibles : centres de pouvoir, Gardiens de la Révolution, infrastructures économiques et stratégiques. « Cela peut encore prendre des jours », avertit-il.

Enfin, il précise qu’Israël n’est, à ce stade, pas engagé dans une telle opération. Mais l’État hébreu, conclut-il, « ripostera sans hésiter » s’il devait être pris pour cible.