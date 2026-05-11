Face à l’antisémitisme, les Juifs d’Europe réclament un statut officiel de "minorité protégée"

L’idée aurait semblé inimaginable il y a encore quelques années. Pourtant, face à la flambée des actes antisémites en Europe depuis le 7 octobre, plusieurs organisations juives européennes demandent désormais un statut officiel de « minorité protégée ».

Une revendication portée notamment par Yossi Lempkowicz, qui estime que les communautés juives ne peuvent plus dépendre des seules alternances politiques pour garantir leur sécurité et leur liberté religieuse.

Invité sur i24NEWS, il décrit une situation de plus en plus fragile dans plusieurs pays européens.

« Chaque fois qu’il y a des élections, les communautés juives doivent renégocier leur protection et leur financement avec un nouveau gouvernement », explique-t-il.

L’objectif de ce statut serait donc d’inscrire dans la loi, de manière durable, une série de protections spécifiques déjà accordées à d’autres minorités dans certains États européens.

Yossi Lempkowicz cite notamment l’exemple des Samis en Scandinavie.

Concrètement, les organisations juives souhaitent obtenir des garanties pérennes concernant la sécurité des institutions, le financement des écoles juives, la liberté religieuse ou encore le droit de pratiquer certains rites aujourd’hui contestés dans plusieurs pays européens.

En Belgique, rappelle-t-il, l’abattage rituel a déjà été interdit dans certaines régions, tandis que des débats récurrents existent autour de la circoncision.

Mais au-delà de la question sécuritaire ou religieuse, Yossi Lempkowicz insiste sur un problème plus profond : la méconnaissance du judaïsme dans une partie de la société européenne.

« Les communautés juives sont souvent vues uniquement à travers certains prismes : l’argent ou Israël », regrette-t-il.

Selon lui, la reconnaissance officielle du judaïsme comme minorité protégée pourrait également favoriser un travail éducatif renforcé autour de la Shoah, de l’histoire des Juifs d’Europe et des réalités contemporaines du judaïsme.

Cette demande intervient alors que plusieurs pays européens connaissent une hausse spectaculaire des actes antisémites, des agressions et des menaces visant les communautés juives.

Pour leurs représentants, il ne s’agit plus seulement de sécurité, mais désormais de pérennité.