Famille juive intoxiquée : Patrick Klugman regrette l’absence de reconnaissance de l’antisémitisme

Invité de La Grande Édition, l’avocat Patrick Klugman exprime sa stupeur et son chagrin après la décision des juges de rejeter la circonstance aggravante d’antisémitisme, malgré des propos qu’il juge explicites et répétés.

S’il reconnaît qu’une condamnation a été prononcée, il estime que la justice n’a pas été rendue pour la famille qu’il représente. Selon lui, l’intoxication a été pleinement reconnue par le tribunal, mais l’antisémitisme, pourtant constant dans les déclarations de la mise en cause, a été écarté sans explication convaincante.

Patrick Klugman rappelle que les propos associant les Juifs à l’argent et au pouvoir ont été formulés lors de l’interpellation, réitérés en garde à vue puis à l’audience, et n’ont jamais été reniés. Il affirme que les critères légaux permettant de retenir la circonstance aggravante étaient réunis.

L’avocat élargit son propos à d’autres affaires, soulignant une difficulté récurrente à faire reconnaître l’antisémitisme par la justice. Il évoque enfin le profond désarroi des victimes, qui disent ne plus savoir si elles peuvent encore avoir confiance dans les institutions.