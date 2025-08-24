"Famine à Gaza : un mensonge orchestré", accuse Raphaël Jerusalmy

Articles recommandés -

L’écrivain et ancien officier du renseignement militaire israélien Raphaël Jerusalmy a vivement dénoncé, sur i24NEWS, le dernier rapport de l’ONU faisant état d’une famine organisée dans la bande de Gaza. Selon lui, il ne s’agit que d’« un mensonge à tous les niveaux ».

Raphaël Jerusalmy s’appuie sur des chiffres précis pour réfuter l’accusation : « Un Gazaoui reçoit par jour trois fois plus de calories qu’un Haïtien et cinq à dix fois plus qu’un enfant du Burundi », a-t-il affirmé, rappelant que dans ces pays, la famine tue effectivement chaque mois des milliers de personnes sans que les Nations Unies n’en fassent une priorité comparable.

Il estime que la terminologie employée par l’ONU relève de la manipulation : « Famine, génocide… qu’est-ce que cela veut dire ? Vous tuez trois Palestiniens, c’est un génocide. Vous tuez 3000 Congolais, on n’en parle même pas. » Pour lui, la responsabilité incombe en réalité au Hamas et à ses relais : « L’UNRWA est devenue un suppôt du Hamas, incapable d’assurer la distribution de l’aide. Des milliers de camions attendent aux frontières. » Il accuse également le secrétaire général de l’ONU d’être « un antisémite obsessionnel et maladif » et de donner un ton partial systématiquement hostile à Israël.

Enfin, Raphaël Jerusalmy a insisté sur la réalité constatée sur le terrain : « Je peux vous assurer ici, ce soir, personne n’est encore mort de faim à Gaza. Il y a des problèmes de nutrition, de croissance, mais personne n’est mort de faim. »

À travers cette prise de parole, l’écrivain entend rappeler que derrière la guerre de Gaza se joue aussi une « guerre de l’information », où selon lui, la désinformation internationale nourrit l’antisémitisme et fragilise Israël.