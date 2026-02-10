Fatimeh Robiolle : "Négocier uniquement sur le nucléaire avec l’Iran est une dangereuse illusion"

Ancienne ingénieure en Iran et aujourd’hui voix critique du régime, Fatimeh Robiolle dresse un constat sur les négociations entre Washington et Téhéran. Selon elle, croire à un accord centré uniquement sur le nucléaire relève de la naïveté. « Depuis 2003, ce régime ment », affirme-t-elle, rappelant que les autorités iraniennes dissimulent systématiquement leurs activités dès que les inspecteurs internationaux quittent le pays.

Pour Fatimeh Robiolle, la focalisation exclusive sur l’enrichissement de l’uranium ignore des menaces majeures volontairement laissées hors du périmètre des discussions : le programme balistique iranien et le financement des organisations terroristes régionales. Elle évoque notamment la reprise, fin 2025, de financements massifs au Hezbollah, estimés à deux milliards de dollars. « Tout le travail mené par Israël avec l’aide des Américains sera réduit à néant si l’on continue à négocier avec un régime qui réprime et massacre sa propre population pour survivre », avertit-elle.

Interrogée sur l’état d’esprit des opposants iraniens, Fatimeh Robiolle décrit un profond sentiment de trahison et de désespoir. Selon elle, beaucoup plaçaient davantage d’espoirs dans l’action israélienne que dans une protection américaine. Les frappes ciblées menées durant la « guerre des douze jours » avaient nourri la conviction que les attaques visaient les responsables du régime, sans s’en prendre à la population. Mais cette confiance s’est effondrée après la répression sanglante des manifestations, malgré les assurances de protection évoquées par le président américain.

La dissidente évoque une situation humanitaire et morale dramatique : exécutions de prisonniers, blessés abandonnés en détention, disparitions de femmes, climat de terreur généralisée. « C’est un régime macabre », résume-t-elle, soulignant l’épuisement psychologique de la population et la multiplication des suicides.

Quant à l’avenir, Fatimeh Robiolle estime qu’une chute pacifique du régime reste possible, mais à des conditions strictes : poursuite de frappes ciblées contre les centres de répression et les infrastructures militaires, et surtout un soutien financier international permettant à la population de survivre pendant une grève générale. « Sans aide, les gens ne peuvent pas rester chez eux et paralyser le système. Avec un soutien, le régime pourrait tomber sans une guerre frontale », conclut-elle.