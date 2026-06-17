Fête de la musique à Paris : Israël à l’honneur

À l’heure où le simple fait d’évoquer Israël suscite parfois polémiques et tensions en France, certains ont choisi de répondre par la culture. À l’occasion de la Fête de la musique, l’association The Truth organise un événement inédit à Paris : une grande célébration de la musique israélienne sur la place Victor-Hugo, dans le 16e arrondissement.

Invité sur i24NEWS, Alexandre François, vice-président de l’association, a présenté cette initiative comme un moment de rassemblement et de partage. « Dès qu’on parle d’Israël en France, c’est un acte de résistance », affirme-t-il. Un constat qui a poussé les organisateurs à mettre à l’honneur une culture qu’ils jugent trop souvent réduite aux seuls enjeux politiques.

Au programme : artistes israéliens, chanteurs franco-israéliens et DJ venus faire découvrir la richesse et la diversité de la scène musicale israélienne. Parmi les invités figurent notamment Tal Vaknin, les interprètes de la comédie musicale Le Sel et le Miel, ainsi que plusieurs DJ populaires auprès du public israélien.

Pour Alexandre François, la musique possède une force particulière : celle de réunir au-delà des différences. Inspirés par les images d’Israéliens continuant à chanter et danser malgré les épreuves de la guerre, les organisateurs veulent transmettre un message de résilience et d’espoir.

L’événement, qui se déroulera de 17h à 21h, bénéficiera d’un important dispositif de sécurité mis en place en coordination avec les autorités françaises et le SPCJ. Une organisation désormais bien rodée puisque cette fête est organisée pour la troisième année consécutive.

Au-delà du concert, cette initiative se veut également un symbole : celui d’une culture israélienne vivante, ouverte et festive, célébrée au cœur de Paris. Une invitation à la découverte, au dialogue et à la musique, dans l’esprit même de la Fête de la musique.