Fils d’un survivant de la Shoah, il rejoint Tsahal à 51 ans

Caporal S illustre une mémoire transmise par l’action, le volontariat et un attachement indéfectible à l’État d’Israël.

Son père fut un « bébé caché » durant la Seconde Guerre mondiale, confié par ses parents à une famille en province pour échapper à la déportation. Cette histoire fondatrice a façonné toute une trajectoire. « L’identification avec le sionisme et avec Israël a été très forte pendant toute ma jeunesse », explique-t-il. À cette mémoire s’ajoute celle de sa mère, originaire d’Égypte, renforçant un attachement profond à l’idée d’un État juif fort et protecteur.

Installé en Israël depuis plusieurs années, Caporal S. n’a jamais envisagé son alyah comme une simple installation personnelle. Très tôt, il s’engage dans le volontariat : police, Magen David Adom comme ambulancier, avant de franchir une étape supplémentaire en intégrant l’armée israélienne. « Je me suis demandé non pas ce que le pays pouvait me donner, mais ce que moi je pouvais lui apporter », résume-t-il.

Aujourd’hui grand-père, père de famille et chef de projet dans une banque israélienne, il incarne ce qu’il appelle lui-même un « miracle israélien » : la capacité à conjuguer vie professionnelle, engagement civique et service militaire, même en période de guerre. Servir Tsahal n’est pas pour lui une épreuve, mais une fierté, et surtout un acte de transmission. « Donner de soi-même, le volontariat, l’engagement : ce sont des valeurs que j’ai voulu transmettre à mes enfants et petits-enfants. »

À travers son parcours, Caporal S. rappelle que la mémoire de la Shoah ne se limite pas au souvenir : elle peut aussi se traduire par un engagement concret, vivant, et profondément tourné vers l’avenir.

