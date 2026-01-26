Financement du terrorisme : Claude Moniquet pointe l’aveuglement de l'Occident

Invité lundi soir de La Grande Édition sur i24NEWS, Claude Moniquet, ancien agent du renseignement français, a livré une analyse des circuits financiers qui alimentent le Hamas et le Hezbollah. Une réalité connue de longue date, selon lui, mais largement sous-estimée par Israël et les pays occidentaux avant les massacres du 7 octobre.

Pour Claude Moniquet, le rôle de l’Iran dans le financement du terrorisme ne surprend pas. En revanche, l’implication persistante du Qatar et de la Turquie pose un problème politique majeur. « Ce sont des choses que l’on sait depuis longtemps », souligne-t-il, tout en pointant la difficulté à agir contre Doha, allié régional clé des États-Unis, et Ankara, membre central de l’OTAN, malgré son « double jeu » avec l’islamisme politique.

L’expert rappelle que la lutte contre le financement du terrorisme est engagée depuis près de trente ans. Comptes bancaires fermés, fondations dissoutes, sanctions financières : ces mesures ont été largement mises en œuvre contre Al-Qaïda et d’autres réseaux. Pourtant, constate-t-il, « le terrorisme n’a jamais reculé ». Selon lui, combattre uniquement les flux financiers sans s’attaquer aux commanditaires politiques revient à « tourner en rond ».

Claude Moniquet insiste sur la complexité extrême de ces circuits : financements étatiques, dons privés de familles fortunées du Golfe, systèmes informels de transfert comme la hawala, autant de mécanismes qui rendent toute éradication illusoire. Il se dit pessimiste sur la capacité de ces seules mesures à faire disparaître le terrorisme, même si elles restent nécessaires.

Face à cette impasse, il estime qu’Israël dispose de peu de leviers directs et que la responsabilité incombe avant tout aux États occidentaux. « Frapper à la racine », conclut-il, suppose un choix politique clair : dissuader, y compris fermement, les États qui financent ou tolèrent ces réseaux. Sans cela, avertit-il, le terrorisme continuera de se régénérer, quelles que soient les victoires tactiques sur le terrain.