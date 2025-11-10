Florence Bergeaud-Blackler et Fadila Maaroufi alertent sur la montée d’un antisémitisme islamiste en Europe

Invitées d’i24NEWS, Florence Bergeaud-Blackler, anthropologue et chercheuse au CNRS, et Fadila Maaroufi, cofondatrice de l’Observatoire de la Laïcité et du Café Laïque Paris-Bruxelles, ont dressé un constat sans détour sur la diffusion de l’idéologie des Frères musulmans et ses répercussions en Europe depuis le 7 octobre.

Les deux femmes, présentes en Israël pour une conférence consacrée aux réseaux fréristes, ont affirmé leur soutien au monde universitaire israélien, victime selon elles d’une campagne de boycott injuste menée par des mouvements comme BDS.

« Israël reste un phare de liberté et de démocratie, a insisté Fadila Maaroufi, qui dénonce la banalisation d’un discours pro-Hamas en Europe et en particulier en Belgique, où “des manifestations glorifient les terroristes sans réaction politique” ».

Florence Bergeaud-Blackler, spécialiste reconnue de l’islam politique, a souligné que « l’antisionisme est devenu le nouveau visage de l’antisémitisme », et que ses racines plongent dans une idéologie islamiste nourrie par les réseaux fréristes depuis plusieurs décennies.

Selon elle, « le conflit israélo-palestinien est instrumentalisé par ces réseaux pour entretenir la haine d’Israël et des Juifs dans toutes les capitales européennes ».

Les deux intervenantes appellent à une prise de conscience collective, à un renforcement de la recherche sur l’islamisme en Europe et à une coopération internationale : « Tous les pays doivent agir ensemble, d’Israël à Bruxelles, de Paris à New York. Il faut connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. »