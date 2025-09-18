Flottille pour Gaza : "une opération de communication en faveur du Hamas (chercheuse égyptienne)

Articles recommandés -

Lors d’une intervention dans l’émission Défense, la chercheuse égyptienne en exil Dalia Ziada a vivement dénoncé la flottille « humanitaire » en route pour Gaza, qu’elle considère comme une opération de communication destinée à soutenir le Hamas.

« Ce n'est pas surprenant, c'est tout à fait attendu », a-t-elle déclaré, accusant les Frères musulmans et leurs alliés, y compris le Qatar, de « tout faire pour sauver le Hamas ». Selon elle, ces acteurs masquent leurs véritables intentions sous un prétexte humanitaire : « Ils prétendent aider les habitants de Gaza, mais en réalité, ils cherchent à lancer des bouteilles d’oxygène au Hamas pour le maintenir en vie. »

Dalia Ziada a insisté sur le fait que la seule véritable aide au peuple palestinien réside dans sa libération du Hamas et dans la création d’un État pacifique vivant aux côtés d’Israël. Elle a également dénoncé l’usage du terme « sioniste » comme insulte dans le monde arabe : « C'est un mot noble qui signifie simplement le soutien au droit du peuple d’Israël à exister. »

Enfin, la chercheuse a rappelé que le Coran ne mentionne pas la Palestine comme cause islamique, bien au contraire : « Notre Coran est rempli d’histoires sur les enfants d’Israël et leur droit à cette terre. » Elle a regretté que les islamistes radicaux aient détourné ce message pour en faire un outil idéologique, conduisant à la radicalisation et à la haine.

Selon elle, il est urgent de « rétablir la vérité » pour mettre fin à ce narratif destructeur qui empêche toute paix durable dans la région.