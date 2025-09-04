"Le président de la République porte une très lourde responsabilité dans cette inquiétude pour les juifs de France" (président du CRIF Midi-Pyrénées)

Articles recommandés -

Lors de son intervention dans Le Prime sur i24NEWS, Franck Touboul, président du CRIF Midi-Pyrénées, a dénoncé une explosion de l’antisémitisme en France, évoquant une situation devenue « insupportable ». Il a réagi au scandale suscité par la photo d’un homme portant un maillot floqué de l’inscription « Arracheur 2 Kippa » dans un café de Toulouse. « Voir un individu afficher fièrement ce maillot pendant plusieurs heures est insupportable », a-t-il déclaré, précisant que la justice avait été immédiatement saisie.

Touboul a également appelé à des mesures fortes contre la haine en ligne, plaidant pour la fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux. Selon lui, « l’antisionisme est aujourd’hui le nouveau vecteur de la haine du juif » et nécessite une action urgente de l’État.

Le président du CRIF Midi-Pyrénées s’est dit profondément inquiet pour l’avenir de la communauté juive : « Où va-t-on aller ? Quand est-ce que nous devons partir ? Combien de temps nous reste-t-il ?", lui demandent les membres de la communauté. Il estime que cette inquiétude dépasse la seule communauté juive et touche désormais une grande partie de la société française. Enfin, Franck Touboul a pointé la responsabilité des pouvoirs publics, et notamment d’Emmanuel Macron : « Le président de la République porte une très lourde responsabilité dans cette inquiétude pour les juifs de France aujourd’hui. »