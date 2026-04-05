France : Damien Rieu dénonce "un écosystème islamiste" toléré par les autorités

Présent à la "Rencontre des musulmans de France" organisée au Bourget, Damien Rieu, lanceur d'alerte, dresse un constat alarmant sur ce rassemblement qu’il décrit comme structuré autour d’un « écosystème » proche des Frères musulmans. Selon lui, l’événement, qui a attiré de nombreuses associations après plusieurs années d’interruption, révèle une implantation idéologique profonde, facilitée par ce qu’il qualifie de « naïveté » voire de « passivité » des autorités françaises.

Sur place, Damien Rieu affirme avoir observé la présence de stands militants, de collectes de fonds et de supports idéologiques, notamment des cartes du Moyen-Orient sans Israël ou encore des ouvrages religieux qu’il juge particulièrement radicaux. Il évoque la vente de livres contenant, selon lui, des appels explicites à la violence, visant notamment les juifs, les chrétiens ou les homosexuels.

L’intervention met également en lumière les tensions rencontrées sur le terrain. Accompagné d’une équipe de télévision, Damien Rieu explique avoir été interpellé et entravé dans ses recherches par certains participants, tout en précisant que des mesures de sécurité avaient été mises en place pour éviter toute agression physique.

Au-delà du contenu du rassemblement, il critique vivement la gestion politique et judiciaire du dossier. Il estime que l’interdiction initiale décidée par le ministre de l’Intérieur n’a pas été suffisamment argumentée, ce qui a permis à la justice d’autoriser l’événement. Selon lui, cet échec soulève des interrogations sur la volonté réelle des autorités d’empêcher sa tenue.

Enfin, Damien Rieu dénonce une justice qu’il juge « complaisante » et « idéologisée », estimant qu’elle fait preuve de laxisme sur ces questions. Pour lui, cette séquence illustre une difficulté persistante de l’État à appréhender et à encadrer certaines dynamiques idéologiques présentes sur le territoire français.