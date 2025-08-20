France-Israël : Avi Pazner décrit une relation au plus bas historique

Articles recommandés -

Invité sur i24NEWS, l’ancien ambassadeur d’Israël en France, Avi Pazner, a livré une analyse de la crise diplomatique actuelle entre Paris et Jérusalem. Selon lui, les relations bilatérales « n’ont pas été aussi tendues depuis plus de cinquante ans » et connaissent aujourd’hui « un des points les plus bas » de leur histoire.

Pour Avi Pazner, la confrontation a désormais pris une dimension personnelle entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou. Le diplomate estime que le président français « a adopté une position anti-israélienne depuis plus d’un an », notamment en se plaçant à l’avant-garde de la reconnaissance d’un État palestinien à l’ONU. Une initiative qui, selon Netanyahou, alimente une vague d’antisémitisme en France.

Le ton s’est encore durci après que Macron a qualifié l’opération israélienne prévue à Gaza de « désastre ». Pazner parle même d’une « mélenchonisation » de la politique française, voyant dans cette posture un calcul politique intérieur autant qu’un choix diplomatique.

« C’est compréhensible que Netanyahou réagisse avec fermeté », conclut-il, soulignant que la fracture actuelle dépasse la simple divergence et menace d’ancrer une crise durable entre les deux pays.