France : Laurent de Béchade dénonce la hausse des actes antichrétiens et le silence de l’Église

Laurent de Béchade, président de l’association laïque Lutte pour l’égalité dans l’antiracisme, s’est exprimé sur i24NEWS, alertant sur l’augmentation des actes antichrétiens en France. « En 2024, 50 tentatives d’incendies volontaires d’églises ont été recensées, soit une hausse de 30 % par rapport à 2023 », a-t-il déclaré, s’appuyant sur les chiffres du renseignement territorial. De janvier à mai 2025, les actes antichrétiens ont progressé de 13 %, selon le ministère de l’Intérieur, un phénomène qu’il juge « extrêmement inquiétant » pour tous les Français, croyants ou non.

Il dénonce le silence de l’Église face à ces attaques, comparant cette attitude à la dissimulation passée des actes pédophiles. « Ce tabou est néfaste pour les chrétiens et l’ensemble de la société », a-t-il martelé, critiquant l’inaction de l’Église qui, selon lui, ne porte pas suffisamment plainte ni ne sollicite l’aide de l’État. Il cite l’exemple d’un prêtre agressé à Avignon, blâmé par son archevêque pour avoir médiatisé l’affaire, et d’un autre ayant retiré sa plainte par esprit de pardon, une attitude « faussement positive » qui aggrave la situation. Laurent de Béchade appelle à une mobilisation pour contrer ces actes et protéger le patrimoine religieux.