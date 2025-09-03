François Pupponi : "Rima Hassan veut la disparition de l’État d’Israël"

Articles recommandés -

L’ancien député François Pupponi a vivement réagi ce mercredi soir dans le Prime aux déclarations polémiques de la députée européenne Rima Hassan. Cette dernière avait affirmé que « toutes les composantes de la société palestinienne ont participé au 7 octobre », une sortie qui, selon lui, légitime les attaques terroristes menées ce jour-là par le Hamas contre Israël.

Pour François Pupponi, ces propos vont bien au-delà de la simple provocation. « Elle réécrit l’histoire en cherchant à présenter les terroristes du Hamas comme un peuple en lutte pour sa libération, en comparant leurs massacres à ceux du FLN durant la guerre d’Algérie ou de l’ANC en Afrique du Sud », a-t-il expliqué. L’ancien député rappelle cependant que, contrairement aux luttes anticoloniales historiques, les attaques du 7 octobre ont été marquées par des « crimes d’une barbarie inouïe – viols, kidnappings, mutilations ».

Il dénonce une stratégie de communication calculée : « Rima Hassan sait que ce discours trouve un écho auprès d’une partie de l’opinion publique, notamment en France. Elle l’exploite pour retourner l’opinion internationale contre Israël et accentuer la haine antisémite ». François Pupponi estime par ailleurs que la députée cherche à saper les efforts diplomatiques, notamment ceux du président Emmanuel Macron, qui plaide pour la reconnaissance d’un État palestinien sans le Hamas et dans le respect de la sécurité d’Israël. « Rima Hassan veut la disparition pure et simple de l’État d’Israël. Elle ne veut pas deux États, elle veut un seul État palestinien », a-t-il affirmé.

Pour l’ancien député, ces prises de position constituent « une menace directe pour la paix » et alimentent les tensions dans un contexte déjà explosif.