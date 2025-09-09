Frappe à Doha : la légalité conditionnée par les preuves, selon l’avocate Sarah Scialom

Articles recommandés -

Invitée sur i24NEWS, l’avocate Sarah Scialom a analysé la frappe israélienne visant des responsables du Hamas à Doha. Selon elle, la légalité d’une telle opération dépendra des éléments démontrant que le Hamas organisait depuis le Qatar des attaques contre Israël et que Doha n’avait pas l’intention d’y mettre fin.

« Une guerre n’oppose pas nécessairement deux États et deux armées. Le droit international reconnaît aussi les conflits armés non internationaux, opposant un État à des groupes armés », explique-t-elle.

Elle rappelle qu’une doctrine, développée notamment en 2015, autorise une intervention militaire si un pays abrite des activités terroristes sans agir pour les empêcher. Dans ce cadre, Israël pourrait justifier son opération. « Si les attaques étaient planifiées depuis Doha et que le Qatar fermait les yeux, alors la frappe peut être considérée comme légale », estime Sarah Scialom. Concernant l’argument d’un recours à la justice internationale, l’avocate se montre pragmatique : « On peut regretter qu’ils n’aient pas été jugés, mais la réalité est qu’ils n’auraient jamais été livrés à la justice par Doha. » Elle souligne enfin la retenue d’Israël, qui, selon elle, « a attendu avant d’agir » et n’a frappé que face à l’enlisement du conflit et à l’impasse des négociations pour la libération des otages.

« Ce n’était pas la solution idéale, mais peut-être la dernière qui restait. »