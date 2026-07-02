Frappes iraniennes : les conseils d'un assureur

Après quarante jours de guerre entre l'Iran et Israël, des centaines de missiles ont frappé le territoire israélien, endommageant immeubles, véhicules et habitations. Pour de nombreuses familles, le choc ne s'est pas arrêté aux destructions : il s'est poursuivi dans un véritable parcours administratif. Invité sur i24NEWS, Yonathan Dahan, courtier en assurances chez Universe, est revenu sur l'accompagnement apporté aux victimes, notamment aux francophones installés en Israël.

« Après une frappe, les gens sont complètement perdus », constate-t-il. Entre les démarches auprès des assurances, des autorités, de la mairie, du propriétaire ou encore de la banque, les victimes se retrouvent souvent démunies face à une bureaucratie complexe, parfois aggravée par la barrière de la langue.

Le spécialiste rappelle que la priorité absolue reste la sécurité. Il déconseille formellement de retourner dans un logement ou de déplacer un véhicule endommagé avant le feu vert des autorités. Il recommande ensuite de documenter minutieusement les dégâts en prenant des photographies, en conservant toutes les preuves et en notant les circonstances précises de l'incident.

Selon lui, l'une des erreurs les plus fréquentes consiste à vouloir réparer ou jeter trop rapidement les biens endommagés. Une telle précipitation peut compliquer l'évaluation des dommages et retarder, voire compromettre, l'indemnisation.

Yonathan Dahan souligne également les difficultés particulières rencontrées par les francophones. Même les personnes maîtrisant l'hébreu peuvent se retrouver désorientées face aux formulaires administratifs, aux termes techniques et au fonctionnement du système israélien.

Son rôle, explique-t-il, est justement de faire le lien entre les attentes des assurés francophones et la réalité du marché israélien. Au-delà des aspects purement administratifs, il estime que le métier de courtier consiste aussi à accompagner humainement les victimes dans une période marquée par le stress, l'incertitude et la nécessité de reconstruire leur quotidien.