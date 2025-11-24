Galina Elbaz (LICRA) dénonce un "appel dangereux au boycott de personnalités juives"
Alors que les alertes sur l’antisémitisme se multiplient dans l’enseignement supérieur, Maître Galina Elbaz met en garde contre un mécanisme de « stigmatisation ciblée ».
La vice-présidente de la LICRA, Maître Galina Elbaz, a réagi avec force à une affaire impliquant un historien universitaire ayant publié sur les réseaux sociaux un message appelant au boycott de personnalités françaises « connues pour être juives ». Selon elle, la situation dépasse le cadre d’un simple débat académique : elle s’inscrit dans un climat national marqué par une explosion des actes antisémites.
« Nous constatons depuis plusieurs mois un délitement de la parole antisémite partout en France, mais surtout dans nos universités », affirme-t-elle, rappelant que les réseaux étudiants, groupes WhatsApp et messages militants se multiplient depuis le 7 octobre. Pour la LICRA, ce post constitue une provocation à la discrimination, à la haine et à l’exclusion professionnelle.
Maître Elbaz insiste sur le mécanisme du dog whistle : des termes qui ne mentionnent pas explicitement les Juifs mais qui permettent « d’identifier parfaitement les personnalités visées », notamment en les associant à des qualificatifs comme « génocidaires ». Ce procédé, estime-t-elle, revient à « poser une cible sur leur dos », créant un risque de passage à l’acte dans un climat déjà « délétère et explosif ».
Elle rappelle que depuis deux ans, les actes antisémites ont augmenté de plus de 300 %, et que le législateur a récemment renforcé la loi pour lutter contre le racisme dans l’enseignement supérieur.
Pour la LICRA, l’appel au boycott de personnes physiques, qu’elles soient artistes, intellectuels ou comédiens, « dépasse largement le cadre du débat » et peut conduire à des violences. « Quand on voit des boucles où l’on appelle à tuer des juifs, on comprend combien ces messages publics sont dangereux », conclut-elle.