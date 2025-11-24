Galina Elbaz (LICRA) dénonce un "appel dangereux au boycott de personnalités juives"

La vice-présidente de la LICRA, Maître Galina Elbaz, a réagi avec force à une affaire impliquant un historien universitaire ayant publié sur les réseaux sociaux un message appelant au boycott de personnalités françaises « connues pour être juives ». Selon elle, la situation dépasse le cadre d’un simple débat académique : elle s’inscrit dans un climat national marqué par une explosion des actes antisémites.

« Nous constatons depuis plusieurs mois un délitement de la parole antisémite partout en France, mais surtout dans nos universités », affirme-t-elle, rappelant que les réseaux étudiants, groupes WhatsApp et messages militants se multiplient depuis le 7 octobre. Pour la LICRA, ce post constitue une provocation à la discrimination, à la haine et à l’exclusion professionnelle.

Maître Elbaz insiste sur le mécanisme du dog whistle : des termes qui ne mentionnent pas explicitement les Juifs mais qui permettent « d’identifier parfaitement les personnalités visées », notamment en les associant à des qualificatifs comme « génocidaires ». Ce procédé, estime-t-elle, revient à « poser une cible sur leur dos », créant un risque de passage à l’acte dans un climat déjà « délétère et explosif ».

Elle rappelle que depuis deux ans, les actes antisémites ont augmenté de plus de 300 %, et que le législateur a récemment renforcé la loi pour lutter contre le racisme dans l’enseignement supérieur.

Pour la LICRA, l’appel au boycott de personnes physiques, qu’elles soient artistes, intellectuels ou comédiens, « dépasse largement le cadre du débat » et peut conduire à des violences. « Quand on voit des boucles où l’on appelle à tuer des juifs, on comprend combien ces messages publics sont dangereux », conclut-elle.