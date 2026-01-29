Gardiens de la révolution : l’Europe acte un tournant politique, analyse Maurice Ifergan

Invité jeudi soir de La Grande Édition sur i24NEWS, l’analyste politique Maurice Ifergan est revenu sur la décision de l’Union européenne de classer les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste, en relativisant l’idée d’un « réveil tardif » des Européens.

Selon lui, une majorité d’États membres était déjà favorable depuis longtemps à des sanctions renforcées contre les Gardiens de la révolution. Le véritable obstacle résidait dans la règle européenne exigeant l’unanimité des 27 pour une telle désignation. « Aujourd’hui, ce verrou a sauté », souligne Maurice Ifergan, qui insiste toutefois sur la nature avant tout politique de cette décision.

Sur le fond, l’impact immédiat des sanctions reste incertain. « Cela fait près de 45 ans que l’Iran est sous sanctions, sans que le régime ne tombe », rappelle l’analyste. Les nouvelles mesures, essentiellement économiques et personnelles, ne devraient donc pas produire d’effets rapides. En revanche, leur portée symbolique est majeure : l’UE assume désormais une position politique claire condamnant les responsables de la répression en Iran, ce qui constitue, selon Ifergan, un signal fort adressé à l’opposition iranienne et aux manifestants anti-régime.

Cette décision marque aussi un tournant diplomatique. En classant les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste, l’Europe accepte le risque d’un gel du dialogue avec Téhéran, notamment sur le dossier nucléaire. Pour Ifergan, « c’est un point positif », car le dialogue entretenu jusqu’ici n’a pas permis d’infléchir le comportement du régime.

L’analyste s’est également attardé sur les hésitations françaises. Paris, explique-t-il, a longtemps cherché à maintenir une ouverture diplomatique, par prudence et pour protéger ses ressortissants détenus ou présents en Iran. Mais la pression exercée par Allemagne et surtout la position ferme de l’Italie ont fini par contraindre la France à rejoindre le camp majoritaire.

Si cette évolution est jugée tardive, elle n’en constitue pas moins, selon Maurice Ifergan, une avancée significative. Elle pourrait désormais permettre à l’Europe de soutenir plus efficacement la stratégie de pression menée par les États-Unis, où la dimension militaire reste, à ses yeux, un élément clé de l’équation face au régime des ayatollahs.