"Gaza est devenu un exutoire" : l’historien David Shapira alerte sur le retour décomplexé de la haine anti-juive

Invité sur i24NEWS, l’historien David Shapira, auteur de "Les antisémitismes français", a livré une analyse sur la résurgence de la haine antijuive, qu’elle se présente comme antisioniste ou directement antisémite.

« L’antisémitisme existe depuis plus de 2000 ans », rappelle-t-il, soulignant qu’il n’a été véritablement étudié qu’après la Shoah. Avant 1945, « on pensait que les paroles antisémites ne conduiraient pas aux actes ». Auschwitz a balayé cette illusion, mais la parenthèse ouverte par l’horreur des camps s’est refermée : « Les scrupules se sont évanouis. »

Shapira retrace l’évolution des formes de cette haine : religieuse au départ, puis économique, conspirationniste, et aujourd’hui recyclée dans le discours du « prétendu colonialisme israélien ». Selon lui, l’actualité à Gaza sert d’« exutoire » à des individus qui se retenaient depuis des décennies.

L’historien rappelle que depuis septembre 2000, après la visite d’Ariel Sharon sur le Mont du Temple, le monde connaît une vague continue d’antisémitisme, particulièrement violente, marquée par des meurtres comme ceux de Sarah Halimi ou d’Ilan Halimi. Pour David Shapira, la frontière entre critique d’Israël et haine des Juifs est aujourd’hui abolie : « Les arguments de ceux qui voulaient faire une distinction ont volé en éclats. » En filigrane, son constat est clair : l’antisémitisme, sous ses formes changeantes, reste une constante de l’histoire, et son intensité actuelle doit alerter bien au-delà d’Israël et des communautés juives.