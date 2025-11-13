Gaza, Frères musulmans et normalisation : Emmanuel Navon analyse les fractures qui menacent le "plan Trump"

Le professeur de relations internationales Emmanuel Navon a alerté sur les profondes contradictions qui fragilisent le « plan Trump » pour l’après-guerre à Gaza. Interrogé sur i24NEWS sur les inquiétudes des Émirats arabes unis concernant le rôle croissant du Qatar et de la Turquie dans l’avenir de la bande de Gaza, Emmanuel Navon estime qu’Israël devrait partager ces préoccupations.

Selon lui, si Donald Trump est parvenu à rallier plusieurs alliés régionaux derrière son projet, ces États demeurent divisés sur un point central : la question des Frères musulmans. Cette confrérie fondamentaliste, active en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde musulman, est illégale dans plusieurs pays arabes. Les Émirats arabes unis s’y opposent farouchement, tandis que le Qatar et la Turquie la soutiennent. « Un désaccord très profond », souligne M. Navon, qui estime qu’Israël s’identifie naturellement à la position émiratie.

Cette fracture rend, selon lui, extrêmement difficile la mise en œuvre d’une gouvernance stable pour Gaza : si les acteurs régionaux se sont accordés sur la fin des hostilités, « les problèmes commencent avec la reconstruction ».

Emmanuel Navon analyse également la dimension diplomatique à venir, alors que Donald Trump doit accueillir Mohammed ben Salmane à Washington. La normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite n’a pas disparu de l’agenda américain, mais elle dépend de conditions strictes posées par Riyad : vente d’avions de chasse avancés, validation d’un programme nucléaire civil, et garanties américaines en cas de reprise du programme nucléaire iranien.

Pour le professeur, la perspective d’un accord existe toujours, mais « le diable se cache dans les détails ». Israël, dit-il, dispose de peu de marge face à la volonté de Trump d’inclure le Qatar et la Turquie dans son plan.

Et d’avertir : plus les tensions remonteront, plus Israël devra « expliquer clairement au président Trump que Qataris et Turcs sont des faux amis ».