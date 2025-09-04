Gaza : un réserviste israélien dénonce une guerre "statique" qui profite au Hamas

Articles recommandés -

Raphaël Bécache, réserviste de l’armée israélienne et auteur du livre Le Combat Infini, a pris la parole jeudi soir sur i24NEWS pour expliquer son opposition à la conquête de Gaza. Il a signé, à visage découvert, une pétition critiquant la stratégie militaire actuelle, qu’il juge dangereuse et contre-productive.

« L’opération actuelle ne mène à rien de positif, elle profite au Hamas et nous enferme dans une guerre statique », affirme-t-il. Pour lui, cette démarche vise à faire entendre la voix des réservistes, ceux qui « paient un prix extrêmement fort – familial, économique et en risquant leur vie ».

Bécache insiste sur le caractère non politique de la pétition : elle ne prône pas le refus d’obéissance et rassemble des soldats aux opinions variées, unis par la volonté de témoigner de la réalité du terrain. S’il rappelle que le Hamas porte l’entière responsabilité du conflit et de la captivité des otages, il estime qu’Israël doit repenser sa stratégie. « En ignorant la voix des réservistes, l’armée prend des risques énormes et nous mène à un point de non-retour », prévient-il, appelant à « arrêter cette guerre et sortir de Gaza ».

Enfin, il a présenté son ouvrage "Le Combat Infini", dans lequel il raconte la vie des soldats israéliens, leurs sacrifices et leurs dilemmes, entre le front et la vie civile.