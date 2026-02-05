Gaza : vers un ultimatum américain et la préparation d’une vaste opération israélienne

Le journaliste et analyste Matthias Inbar a dressé un constat alarmant de la situation sécuritaire autour de la bande de Gaza, marquée par de nouvelles violations du cessez-le-feu imputées au Hamas.

Selon lui, ces incidents répétés pourraient pousser le président américain Donald Trump à fixer un nouvel ultimatum au Hamas, avec une date limite pour son désarmement envisagée dès le début du mois de mars. Une échéance qui s’inscrirait dans le cadre des discussions menées par ce que certains qualifient de « conseil de la paix ».

D’après les échanges qu’il a eus avec des responsables étrangers — dont il ne révèle pas l’origine pour des raisons de sensibilité diplomatique — ces acteurs ne se disent pas surpris par les violations du cessez-le-feu ni par les représailles israéliennes. « Ils s’attendaient à des violences, mais estiment que le processus global ne s’effondre pas », explique-t-il. Pour eux, la trajectoire resterait maîtrisée, dans la mesure où Washington continue de piloter le cadre politique.

Toutefois, le ton se durcit face à l’absence totale de volonté du Hamas de déposer les armes, une position revendiquée ouvertement par l’organisation. Selon Matthias Inbar, cette impasse rend de plus en plus probable la préparation d’une grande opération militaire israélienne, actuellement en phase de planification afin d’être déclenchée le moment venu.

Les renseignements israéliens renforcent ce diagnostic. Ils indiquent que le Hamas exerce à nouveau un contrôle total sur les zones de Gaza dont Tsahal s’est retirée. L’organisation y gérerait l’ensemble de la vie civile, imposerait des taxes élevées, mènerait des exactions et aurait reconstitué ses forces, avec des entraînements de combattants à proximité immédiate des positions israéliennes.

« La situation est jugée dangereuse », résume l’analyste. Si aucun acteur ne souhaite une nouvelle guerre, le scénario du pire est désormais sérieusement envisagé, faute de perspective crédible de désarmement du Hamas par d’autres moyens.