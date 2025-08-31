"Génocide de journalistes" : Michaël Darmon démonte le rapport de RSF

Articles recommandés -

Invité du Prime sur i24NEWS, le journaliste Michael Darmon a livré une analyse du rapport de Reporters sans frontières (RSF) accusant Israël de commettre un « génocide de journalistes » à Gaza. Selon lui, ce document s’inscrit dans une « campagne internationale de discrédit » qui privilégie l’idéologie au détriment de la rigueur journalistique.

Michaël Darmon souligne d’abord une contradiction méthodologique : « On proteste contre l’absence de reporters dans la zone, mais on conclut déjà au résultat sans couverture indépendante », a-t-il expliqué, appelant à un « rapport sur le rapport » afin de vérifier les sources utilisées par RSF. Il rappelle que certains reporters tués étaient proches ou intégrés au Hamas, une donnée « systématiquement omise » par l’ONG.

Le journaliste dénonce également une inversion accusatoire née depuis le 7 octobre : « Les sources du Hamas sont traitées comme crédibles par la presse internationale, tandis que les informations israéliennes sont d’emblée discréditées. » Pour lui, RSF contribue ainsi à un climat où « l’idéologie remplace la connaissance ». Michael Darmon regrette enfin l’usage du terme « génocide », qu’il juge une banalisation dangereuse. Il rappelle que dans toute zone de guerre, les journalistes courent des risques, en Ukraine comme au Sahel, et que l’État d’Israël a, dès le début de son opération à Gaza, choisi de ne pas autoriser la présence de reporters pour éviter ces drames. En conclusion, Michaël Darmon plaide pour un débat honnête sur la place de la presse dans les conflits, mais dénonce le « deux poids deux mesures » et l’absence de discernement d’un rapport qui, selon lui, fait primer l’accusation sur l’investigation.