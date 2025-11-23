Géolocalisation sur X : "Un changement salutaire" pour lutter contre les faux témoignages pro-Hamas

Maître Benjamin Ayoun, responsable de la commission juridique du CRIF Marseille, a salué lors d'une intervention ce dimanche soir le tournant amorcé par la plateforme X (anciennement Twitter) concernant la transparence des comptes localisés dans les zones de conflit. Une évolution qu’il qualifie de « changement salutaire », tant pour la lutte contre l’antisémitisme que contre la désinformation massive qui entoure la guerre à Gaza.

Maître Ayoun rappelle que plusieurs profils prétendant retranscrire leur « vécu » depuis Gaza se sont avérés être situés en Afrique du Sud, en Pologne, aux États-Unis, en Russie ou en Irlande. Pour l’avocat, ces faux témoignages ont nourri un narratif anti-israélien et pro-Hamas, relayé sans vérification par des influenceurs, des militants et parfois certains médias.

Selon lui, la géolocalisation obligatoire constitue un outil essentiel :

« On pourra enfin savoir qui se cache derrière ces pseudos et traquer les usurpateurs », assure-t-il, tout en soulignant les limites techniques liées aux VPN et proxys.

Il estime néanmoins que cette transparence accrue pourrait freiner les « tempêtes numériques » organisées contre Israël, tout en renforçant la responsabilité individuelle :

« On doit savoir qui publie, comme dans le droit de la presse, afin de pouvoir rendre chacun responsable de ses propos. »

Maître Ayoun appelle également les autres plateformes – notamment TikTok et Instagram – à adopter des démarches similaires, rappelant que X offre une liberté d’expression particulièrement large.

Enfin, il exhorte les médias traditionnels à revoir leurs pratiques : « Trop de témoignages prétendument venus de Gaza provenaient en réalité de continents entiers. Une vérification minimale s’impose. » Pour l’avocat, cette réforme ouvre la voie à une régulation plus sérieuse, indispensable pour protéger le débat public de manipulations massives.