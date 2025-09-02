Georges-Louis Bouchez clarifie : "La reconnaissance d’un État palestinien par le Belgique n’est pas pour demain"

Articles recommandés -

Invité mardi soir dans Le Prime sur i24NEWS, le président du Mouvement Réformateur (MR), Georges-Louis Bouchez, a tenu à clarifier la position de la Belgique concernant l’éventuelle reconnaissance d’un État palestinien. Selon lui, contrairement à ce qui est affirmé, « il n’y a rien de plus faux » que de dire que cette reconnaissance est imminente.

Il a rappelé que des conditions strictes ont été fixées par le gouvernement belge : le retrait total du Hamas de Gaza et la libération de l’ensemble des otages. « Qui peut croire que dans les deux prochaines semaines, le Hamas aura disparu et que tous les otages auront été libérés ? », a-t-il lancé, jugeant ce scénario irréaliste à court terme.

Il a également précisé qu’une reconnaissance effective, telle que l’ouverture d’une ambassade, impliquerait des critères supplémentaires, notamment la reconnaissance d’Israël par l’ensemble des pays arabes. « Nous ne sommes pas du tout à l’aube d’un nouvel État », a insisté le président du MR. Face aux critiques évoquant une démarche punitive envers Israël, Bouchez a rejeté cette idée : « C’est précisément pour éviter cet effet que nous avons posé des conditions. » Il a insisté sur la nécessité que toute future autorité palestinienne soit démocratique et respectueuse de la sécurité d’Israël, seule base, selon lui, pour construire un processus de paix crédible. En conclusion, Georges-Louis Bouchez estime que la Belgique envoie un signal diplomatique sans céder aux illusions : « Ce n’est pas acquis à 100 %. »