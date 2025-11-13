Georges Salinas : "Nous n’avons jamais cessé de lutter contre le terrorisme"

Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, Georges Salinas, ancien chef adjoint de la BRI, revient avec une rare intensité sur cette nuit d’horreur au Bataclan. Invité sur i24NEWS dans l'émission "Défense", l’ancien policier raconte comment les scènes auxquelles il a été confronté continuent de le marquer : « Personne ne sort indemne de ce genre de choses. On en sort changé, c’est certain. » Il refuse néanmoins de se laisser envahir par les images : « Si je devais m’en souvenir chaque nuit, j’aurais besoin d’un suivi médical. Nous sommes des professionnels : on doit avancer. »

Georges Salinas rappelle que la BRI s’était préparée depuis des années à ce type d’attaque, notamment depuis l’Hypercacher. Il révèle même que la simulation menée pour les 50 ans de l’unité, quelques mois avant les attentats, reproduisait presque exactement le scénario du 13 novembre : des tirs en terrasse, des attaques coordonnées, une prise d’otages. « On savait qu’un jour, cela arriverait. La question était : quand ? »

Interrogé sur les leçons tirées depuis, l’ex-responsable se montre clair : la France a progressé, mais ne doit jamais relâcher sa vigilance. Patrouilles renforcées, matériel modernisé, formation accrue : « Le terrorisme existe toujours. Les primo-intervenants, police et gendarmerie, sont ceux qui sauvent des vies. Il faut continuer à les soutenir. »

Abordant l’actualité autour de Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, il livre une réponse ferme : « Ce qu’il a fait est impardonnable. Cela ne m’intéresse pas qu’il chemine intellectuellement. Il aurait dû le faire avant. » Salinas rappelle enfin un point souvent oublié : « Derrière chaque policier, chaque gendarme, il y a une famille qui vit l’angoisse et l’absence. Il faut avoir une pensée pour elles. »