Gérard Steinberg : "La campagne de propagande contre Israël nourrit l’antisémitisme dans le monde"

Le président de NGO Monitor, Gérard Steinberg, a vivement dénoncé sur i24NEWS la prolifération de rapports internationaux qu’il juge « biaisés » et « instrumentalisés » contre Israël, en particulier ceux liés à la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Selon lui, il s’agit moins d’analyses objectives que d’une « stratégie organisée de délégitimation » de l’État hébreu.

« Nous faisons face à une campagne qui dépasse largement Israël et ses dix millions de citoyens », a-t-il déclaré, estimant que l’enjeu concerne également « tous ceux qui sont attachés à la vérité à travers le monde ». Steinberg accuse plusieurs universitaires et ONG de transformer les institutions internationales en « caisses de résonance » pour la propagande du Hamas et d’autres groupes hostiles à Israël.

L’universitaire pointe notamment du doigt des experts associés à l’ONU ou à certaines ONG, qu’il décrit comme « des propagandistes militants », parfois liés idéologiquement aux mouvements terroristes. « Ces pseudo-universitaires devraient être sanctionnés. On ne peut pas les laisser poursuivre cette campagne frauduleuse », a-t-il martelé.

Au-delà du cas de Gaza, Steinberg met en garde contre les conséquences à long terme de cette « normalisation du mensonge ». Il accuse des médias internationaux réputés — « la BBC, le New York Times et tant d’autres » — de publier sans vérification des extraits de ces rapports, transformant des accusations infondées en titres mondiaux.

Pour lui, le résultat le plus grave n’est pas tant l’impact politique immédiat sur Israël que la montée d’un antisémitisme mondialisé. « Chaque fois que ces accusations sont reprises, elles alimentent un climat délétère qui se traduit par des attaques contre des synagogues et contre des juifs à travers le monde », a-t-il insisté.

Enfin, Steinberg appelle Jérusalem et ses alliés à mettre davantage en lumière les « failles méthodologiques et idéologiques » de ces rapports, tout en tenant responsables ceux qui propagent ces discours. « Répéter cette propagande, c’est contribuer à l’antisémitisme. Et ce sera la responsabilité de ceux qui la diffusent pour les générations à venir. »