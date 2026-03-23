Gérard Vespierre : "une stratégie de brouillard" autour de l’Iran, entre négociations et perspective de basculement

Le conférencier en géopolitique Gérard Vespierre analyse les récentes déclarations de Donald Trump comme relevant d’une double dynamique mêlant communication stratégique et pression militaire, dans un contexte de forte incertitude. Selon lui, « nous sommes dans les bruits de la guerre et les bruits de la communication », une situation qui rend toute lecture claire particulièrement difficile à ce stade.

Au cœur de cette analyse, une idée centrale : la Maison-Blanche entretiendrait volontairement une ambiguïté. « La stratégie de communication de Donald Trump est une stratégie de brouillard », explique Gérard Vespierre, soulignant que cette posture permet d’ouvrir simultanément deux scénarios opposés : une désescalade menant vers la paix ou, au contraire, un durcissement pouvant aller jusqu’à un changement de régime en Iran. Sur le plan militaire, cette dualité se traduit également par deux options : un arrêt du conflit ou une intensification des frappes, avec notamment le déploiement de forces supplémentaires.

L’expert insiste toutefois sur l’ampleur des moyens engagés. Plus de 500 chasseurs-bombardiers et plusieurs semaines d’opérations conjointes entre les forces israéliennes et américaines témoigneraient d’un objectif stratégique de grande envergure. Dans ce contexte, Gérard Vespierre estime qu’« on ne peut pas imaginer autre chose qu’un changement de régime à terme », même s’il précise que celui-ci ne serait pas immédiat.

Sur le terrain, les effets des frappes seraient déjà significatifs. Des milliers de cibles auraient été touchées, entraînant un affaiblissement à la fois matériel, organisationnel et psychologique du régime iranien. La destruction de centres de commandement pèserait sur la chaîne décisionnelle, tandis que la réduction des exportations de pétrole fragiliserait les ressources financières du pays.

Enfin, Gérard Vespierre souligne que le régime iranien se trouve aujourd’hui « dos au mur ». Cette situation, combinée à une dimension idéologique et religieuse forte, pourrait le conduire à accepter des sacrifices importants. Dans ce contexte, conclut-il, l’évolution de la crise reste incertaine, oscillant entre ouverture diplomatique et poursuite d’une confrontation majeure.