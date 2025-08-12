Gilbert Collard dénonce "la propagande du Hamas relayée en France"
L’avocat dénonce une “propagande du Hamas relayée en France” et accuse Emmanuel Macron d’avoir “mis de l’huile sur le feu” en voulant reconnaître un État palestinien.
Gilbert Collard a dénoncé ce lundi soir sur i24NEWS une « propagande du Hamas relayée en France » qui, selon lui, alimente un antisémitisme croissant en Europe. « La guerre à Gaza est utilisée comme un argument pour attaquer Israël et les juifs, dans une confusion absolue », affirme-t-il, évoquant des actes allant des attaques de synagogues à l’incident d’un contrôleur aérien ayant lancé un « Free Palestine » à un vol d’El Al.
L’avocat et ancien député accuse Emmanuel Macron d’avoir « mis de l’huile sur le feu » en reconnaissant un État palestinien « qui nie l’existence d’Israël et garde le Hamas à sa tête », estimant que cette décision « justifie toutes les actions de violence » et accrédite « la propagande du Hamas qui dépeint Israël comme un peuple génocidaire ».
Pour Gilbert Collard, la France, forte de son « héritage judéo-chrétien » et de ses liens historiques avec Israël, « devait être la première à soutenir l’État hébreu ». Or, regrette-t-il, elle est dirigée par « un adolescent à la tête de l’État ». Rappelant la phrase d’un rabbin — « Dans la mine, quand le canari meurt, on sait que ça va exploser. Le canari, c’est le juif » —, Gilbert Collard avertit : « Nous sommes tous menacés. Chrétiens et juifs, après les uns viendront les autres. » Pour lui, face à l’islamisme et au terrorisme, « il faut un réveil salutaire » avant que la haine ne frappe indistinctement l’ensemble des héritiers de la civilisation judéo-chrétienne.