Gilbert Collard dénonce "la propagande du Hamas relayée en France"

Gilbert Collard a dénoncé ce lundi soir sur i24NEWS une « propagande du Hamas relayée en France » qui, selon lui, alimente un antisémitisme croissant en Europe. « La guerre à Gaza est utilisée comme un argument pour attaquer Israël et les juifs, dans une confusion absolue », affirme-t-il, évoquant des actes allant des attaques de synagogues à l’incident d’un contrôleur aérien ayant lancé un « Free Palestine » à un vol d’El Al.

L’avocat et ancien député accuse Emmanuel Macron d’avoir « mis de l’huile sur le feu » en reconnaissant un État palestinien « qui nie l’existence d’Israël et garde le Hamas à sa tête », estimant que cette décision « justifie toutes les actions de violence » et accrédite « la propagande du Hamas qui dépeint Israël comme un peuple génocidaire ».

Pour Gilbert Collard, la France, forte de son « héritage judéo-chrétien » et de ses liens historiques avec Israël, « devait être la première à soutenir l’État hébreu ». Or, regrette-t-il, elle est dirigée par « un adolescent à la tête de l’État ». Rappelant la phrase d’un rabbin — « Dans la mine, quand le canari meurt, on sait que ça va exploser. Le canari, c’est le juif » —, Gilbert Collard avertit : « Nous sommes tous menacés. Chrétiens et juifs, après les uns viendront les autres. » Pour lui, face à l’islamisme et au terrorisme, « il faut un réveil salutaire » avant que la haine ne frappe indistinctement l’ensemble des héritiers de la civilisation judéo-chrétienne.