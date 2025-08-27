Grèce : Anastasio Karababas dénonce l’impunité face aux dérives antisémites

Articles recommandés -

Invité sur i24NEWS, l’historien Anastasio Karababas a réagi aux récentes manifestations pro-palestiniennes qui ont dégénéré en Grèce, notamment lors d’incidents devant l’ambassade d’Israël à Athènes. Selon lui, tirer des feux d’artifice contre une ambassade « peut être considéré comme une attaque », et le silence des autorités locales est préoccupant.

Anastacio Karababas pointe la responsabilité des dirigeants municipaux : certaines villes, comme l’île d’Amorgos, ont choisi d’interdire drapeaux palestiniens et rassemblements pour éviter les débordements, tandis qu’Athènes et Patras « laissent faire non seulement les manifestants, mais aussi les casseurs ».

L’historien rappelle l’existence d’une loi antiraciste en Grèce qui devrait permettre de sanctionner les violences et les propos antisémites. Mais selon lui, cette législation « n’est pas appliquée », créant un climat « d’impunité totale », notamment pour les groupes d’extrême gauche qu’il décrit comme « pseudo-révolutionnaires, farouchement antisionistes et antisémites ». Au-delà des actes antisémites, Karababas souligne les menaces visant toute personne exprimant une opinion différente : « On n’a pas besoin d’être juif pour être menacé. Les juifs sont visés, mais aussi tous ceux qui disent la vérité sur le Moyen-Orient ou la situation en Europe. » L’historien déplore enfin la montée d’une atmosphère de violence et d’intimidation dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, qu’il qualifie de « forme de fascisme ».